Что известно о прорыве трубы на Печерске?

В Киеве на Печерском спуске коммунальные службы ликвидируют аварию на трубопроводе. По предварительным данным, из-за порыва произошло подтопление подвала девятиэтажного жилого дома.

Также в КГГА сообщили, что существует риск оползня почвы.

"Киевводоканал" выполняет аварийные работы на месте инцидента, локализуя утечку и отключая магистраль Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 миллиметров.

Обратите внимание! Из-за этого временно прекращено водоснабжение в домах №6, 8 и 10 на Печерском спуске.

После завершения ремонтных работ подачу воды обещают оперативно восстановить. Коммунальщики делают все возможное, чтобы жители как можно быстрее снова получили воду.

