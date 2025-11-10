У Києві на Печерському узвозі прорвало трубопровід: можливі зсуви ґрунту

Ввечері 10 листопада на Печерському узвозі столиці стався прорив трубопроводу. На місці працюють усі необхідні фахівці.

Вони з'ясовують причини аварії та усувають її наслідки. Про це інформує 24 Канал із посилання на КМДА.

Актуально Зупинилися тролейбуси та фунікулер: у Києві транспортний колапс через відсутність напруги

Що відомо про прорив труби на Печерську?

У Києві на Печерському узвозі комунальні служби ліквідовують аварію на трубопроводі. За попередніми даними, через порив сталося підтоплення підвалу дев'ятиповерхового житлового будинку.

Також у КМДА повідомили, що існує ризик зсуву ґрунту.

"Київводоканал" виконує аварійні роботи на місці інциденту, локалізуючи витік та відключаючи магістраль Пошкодження виявили на водопровідній мережі діаметром 400 міліметрів.

Зверніть увагу! Через це тимчасово припинено водопостачання в будинках №6, 8 і 10 на Печерському узвозі.

Після завершення ремонтних робіт подачу води обіцяють оперативно відновити. Комунальники роблять усе можливе, аби мешканці якнайшвидше знову отримали воду.

Останні новини Києва