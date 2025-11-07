Наразі встановлюються всі деталі та обставини події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Що наразі відомо про інцидент?
Випадок стався в одному з навчальних закладів міста Києва, у Дніпровському районі. За попередньою інформацією правоохоронних органів підліток вийшов з вікна третього поверху навчального закладу. На місце одразу прибула поліція та швидка допомога.
Медики госпіталізували 17-річного хлопця із численними травмами та переломами обох ніг. Йому надають медичну допомогу.
На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Причина падіння наразі невідома, тож правоохоронні органи опитують очевидців та представників адміністрації школи.
