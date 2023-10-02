В Киеве после падения с 24 этажа разбились брат и сестра
Источник:Полиция Киева
В Киеве 2 октября произошла трагедия. Брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки.
От полученных травм парень и девушка погибли на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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В Киеве с балкона выпали брат и сестра
Трагедия произошла около 12:00 2 октября. Возле многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух людей без признаков жизни. Они, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Предварительно установлено, что погибшие – это брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения.
Сейчас правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.
Другие подобные трагические случаи
- Лишь несколько недель назад в Киеве из окна одного из детских медучреждений выпал 4-летний мальчик после того, как его самого в палате оставил отец. К счастью, ребенок не погиб, но получил многочисленные ранения.
- В Черкассах из окна 10 этажа выпала 2-летняя девочка, опершись на москитную сетку, когда ее мама отвлеклась на домашние дела. От полученных травм ребенок погиб, реанимировать его врачам не удалось.
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- На Французском бульваре в Одессе местные жители обнаружили тела двух человек. 34-летняя женщина с ребенком выпали с балкона. В полиции рассказали, что семья проживала в съемной квартире на 16 этаже. Муж на момент трагедии был на работе.
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