У Києві після падіння з 24 поверху розбилися брат і сестра

У Києві 2 жовтня сталася трагедія. Брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки.

Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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У Києві з балкона випали брат і сестра

Трагедія сталася близько 12:00 години 2 жовтня. Поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя. Вони, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Попередньо встановлено, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

Наразі правоохоронці спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

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