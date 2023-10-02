У Києві після падіння з 24 поверху розбилися брат і сестра
Джерело:Поліція Києва
У Києві 2 жовтня сталася трагедія. Брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки.
Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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У Києві з балкона випали брат і сестра
Трагедія сталася близько 12:00 години 2 жовтня. Поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя. Вони, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.
На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Попередньо встановлено, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.
Наразі правоохоронці спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.
Інші подібні трагічні випадки
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