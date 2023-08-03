В Киеве мужчина на самокате въехал в авто: на замечание водителя тот выстрелил в лобовое стекло

В столице мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечание. В ответ на критику киевлянин достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло машины.

Так, мужчина выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал. Однако позже нарушителя поймали правоохранители.

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Подробности конфликта

31 июля на улице Преображенской в Соломенском районе Киева, пересекая дорогу на пешеходном переходе, мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечания.

Критика не понравилась мужчине, поэтому он выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал.

На место оперативно прибыли правоохранители. Осмотрев автомобиль, они обнаружили гильзу.

Позже полицейские остановили злоумышленника по улице Кавказской, а следователи изъяли у него травматический пистолет. Нарушителем оказался местный житель 1987 года рождения.

В результате следователи начали расследование по статье о хулиганстве. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.



Мужчина, который выстрелил в авто / фото полиции



Поврежденный автомобиль / фото полиции

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