В Киеве мужчина на самокате въехал в авто: на замечание водителя тот выстрелил в лобовое стекло
Источник:ГУ НП в Киеве
В столице мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечание. В ответ на критику киевлянин достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло машины.
Так, мужчина выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал. Однако позже нарушителя поймали правоохранители.
Смотрите также Вспыхнул во время движения: в Киеве на Троещине сгорел электросамокат
Подробности конфликта
31 июля на улице Преображенской в Соломенском районе Киева, пересекая дорогу на пешеходном переходе, мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечания.
Критика не понравилась мужчине, поэтому он выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал.
На место оперативно прибыли правоохранители. Осмотрев автомобиль, они обнаружили гильзу.
Позже полицейские остановили злоумышленника по улице Кавказской, а следователи изъяли у него травматический пистолет. Нарушителем оказался местный житель 1987 года рождения.
В результате следователи начали расследование по статье о хулиганстве. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Мужчина, который выстрелил в авто / фото полиции
Поврежденный автомобиль / фото полиции
Случаи со стрельбой в Украине: последние новости
- Вблизи Трускавца на территории санатория 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья. Она попала в голову 10-летнему мальчику. Инцидент произошел в конце июня этого года. Поэтому мать девочки суд оштрафовал за невыполнение родительских обязанностей.
- Недавно в Киеве на Печерске правоохранители провели спецоперацию. Они задержали мужчину, который устроил стрельбу в офисе. Теперь следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
- В Сумах неизвестен выстрелил в автомобиле, припаркованном возле одного из домов. Всего в машине было три человека. В результате этого были повреждены стекла в транспортном средстве.