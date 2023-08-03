В Киеве мужчина на самокате въехал в авто: на замечание водителя тот выстрелил в лобовое стекло

3 августа 2023, 10:29
Читати новину українською

Источник:

ГУ НП в Киеве

В столице мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечание. В ответ на критику киевлянин достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло машины.

Так, мужчина выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал. Однако позже нарушителя поймали правоохранители.

Смотрите также Вспыхнул во время движения: в Киеве на Троещине сгорел электросамокат

Подробности конфликта

31 июля на улице Преображенской в Соломенском районе Киева, пересекая дорогу на пешеходном переходе, мужчина самокатом наехал на автомобиль, после чего водитель сделал ему замечания.

Критика не понравилась мужчине, поэтому он выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки и сбежал.

На место оперативно прибыли правоохранители. Осмотрев автомобиль, они обнаружили гильзу.

Позже полицейские остановили злоумышленника по улице Кавказской, а следователи изъяли у него травматический пистолет. Нарушителем оказался местный житель 1987 года рождения.

В результате следователи начали расследование по статье о хулиганстве. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.


Мужчина, который выстрелил в авто / фото полиции


Поврежденный автомобиль / фото полиции

Случаи со стрельбой в Украине: последние новости

  • Вблизи Трускавца на территории санатория 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья. Она попала в голову 10-летнему мальчику. Инцидент произошел в конце июня этого года. Поэтому мать девочки суд оштрафовал за невыполнение родительских обязанностей.
  • Недавно в Киеве на Печерске правоохранители провели спецоперацию. Они задержали мужчину, который устроил стрельбу в офисе. Теперь следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
  • В Сумах неизвестен выстрелил в автомобиле, припаркованном возле одного из домов. Всего в машине было три человека. В результате этого были повреждены стекла в транспортном средстве.

Автор: Софія Ропан