Инцидент произошел в конце июня этого года. Поэтому мать девочки суд оштрафовал за невыполнение родительских обязанностей.

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Девочка попала в голову мальчику из пневматического ружья

Как стало известно, в конце июня на территории санатория "Джерельний" в селе Модричи играли дети. 10-летний мальчик взял у своего отца пневматическое ружье и дал его 12-летней девочке. В итоге она выстрелила и попала в 10-летнего мальчика.

Отмечается, что девочка попала ему в участок головы, однако не указан характер травм, которые мальчик получил.

На отца мальчика, принесшего ружье, а также мать девочки составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Суд уже рассмотрел дела и оштрафовал родителей на 850 гривен. Также их обязали заплатить по 537 гривен судебного сбора.

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