Рост наблюдается на всех участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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В чем причина такого роста пересечений границы

Количество пересечений государственной границы достигло рекордных показателей. За минувшие сутки границу пересекли 150 тысяч человек, что является одним из самых высоких результатов за последние годы. В Государственной пограничной службе связывают это с приближением рождественских праздников. Украинцы, вероятно, едут к своим родственникам за границу и оттуда.

При этом существенной разницы в количестве въездов в Украину над выездами не отмечается. В течение суток границу в обоих направлениях пересекли около 75 тысяч граждан. Интенсивное движение вызывает образование очередей на пунктах пропуска.

Рост пассажиропотока наблюдается на всех участках границы, но наибольшая активность фиксируется в пунктах пропуска на границе с Польшей. Мы сообщали, что там пассажиропоток вырос на 25%. Это привело к накоплению транспорта в пунктах пропуска. Наибольшая нагрузка на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи". Незначительное преимущество в цифрах выезда над въездом.