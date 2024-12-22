Зростання спостерігається на всіх ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

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У чому причина такого зростання перетинів кордону

Кількість перетинів державного кордону досягла рекордних показників. За минулу добу кордон перетнули 150 тисяч осіб, що є одним із найвищих результатів за останні роки. У Державній прикордонній службі пов'язують це із наближенням різдвяних свят. Українці, ймовірно, їдуть до своїх родичів за кордон та з-за нього.

При цьому істотної різниці у кількості в’їздів до України над виїздами не відзначається. Протягом доби кордон у обох напрямках перетнули близько 75 тисяч громадян. Інтенсивний рух спричиняє утворення черг на пунктах пропуску.

Зростання пасажиропотоку спостерігається на всіх ділянках кордону, але найбільша активність фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Ми повідомляли, що там пасажиропотік зріс на 25%. Це призвело до накопичення транспорту в пунктах пропуску. Найбільше навантаження на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Смільниця" та "Нижанковичі". Незначна перевага у цифрах виїзду над в'їздом.