У Києві чоловік на самокаті в'їхав в авто: на зауваження водія той вистрелив у лобове скло

У столиці чоловік самокатом наїхав на автомобіль, після чого водій зробив йому зауваження. У відповідь на критику киянин дістав пістолет та вистрілив у лобове скло машини.

Так, чоловік вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік. Однак згодом порушника піймали правоохоронці.

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Подробиці конфлікту

31 липня на вулиці Преображенській у Солом’янському районі Києва, перетинаючи дорогу на пішохідному переході, чоловік самокатом наїхав на автомобіль, після чого водій зробив йому зауваження.

Критика не сподобалась чоловікові, тож він вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік.

На місце оперативно прибули правоохоронці. Оглянувши автомобіль, вони виявили гільзу.

Згодом поліцейські зупинили зловмисника на вулиці Кавказькій, а слідчі вилучили у нього травматичний пістолет. Порушником виявився місцевий мешканець 1987 року народження.

У підсумку слідчі почали розслідування за статтею про хуліганство. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує від трьох до семи років позбавленні волі.



Чоловік, який вистрелив в авто / фото поліції



Пошкоджене авто / фото поліції

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