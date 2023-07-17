Сейчас мотивы такого поступка устанавливаются. А задержанному грозит лишение свободы.
Обратите внимание В Сумах неизвестный выстрелил в припаркованный автомобиль: внутри были люди
В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе
Утром 17 июля мужчина зашел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. На место оперативно прибыла частная охрана, и злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них.
После этого вооруженный мужчина забаррикадировался в офисном помещении. В итоге правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали злоумышленника.
Как стало известно, нарушителем оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Сейчас мотивы такого поступка устанавливают.
Теперь следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Правоохранители задержали злоумышленника / фото полиции
Другие подобные случаи
- Напомним, что ранее на улице Петропавловская в Сумах неизвестный выстрелил в автомобиль, припаркованная возле одного из домов. Всего в машине находились три человека. В результате были повреждены стекла в транспортном средстве.
- Также в Ивано-Франковске неизвестный открыл стрельбу из окна. Нападающий стрелял в сторону спортивного клуба.
- В Одесской области в городе Рени сотрудник военкомата устроил стрельбу. Это произошло во время вручения повестки. Правоохранители возбудили уголовное производство. Сотруднику военкомата грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.