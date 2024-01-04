Искали по всей Украине: в Киеве поймали предполагаемого маньяка-убийцу

Правоохранители управления уголовного розыска ГУ полиции в Киеве задержали преступника. Поиск злоумышленника продолжался с 2023 года.

По предварительной информации, из-за совершения уголовного правонарушения на Голосеевском проспекте разыскивался неизвестный мужчина. На месте был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. В полицию Киева обратился 24 Канал, там пообещали, что позже будет официальная информация.

Смотрите также В полиции опровергли информацию, что якобы раздают повестки на блокпостах в Киеве

Что известно о задержанном

СМИ сообщают, что последней жертвой злоумышленника стала женщина в Голосеевском районе столицы. В результате нападения женщина погибла.

Подобный случай был в прошлом году в Оболонском районе и еще более 10 случаев различных преступлений, в основном имущественных, по всей Украине,

– говорится в сообщении телеграм-канала "Киев Оперативный".

Пока детали по этому делу выясняют.

Инциденты в Киеве и области: последние новости