Шукали по всій Україні: у Києві спіймали ймовірного маніяка-убивцю

Правоохоронці управління карного розшуку ГУ поліції у місті Києві затримали злочинця. Пошук зловмисника тривав ще з 2023 року.

За попередньою інформацією, через скоєння кримінального правопорушення на Голосіївському проспекті, розшукувався невідомий чоловік. На місці було виявлено труп жінки з ознаками насильницької смерті. До поліції Києва звернувся 24 Канал, там пообіцяли, що згодом буде офіційна інформація.

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Що наразі відомо про затриманого

ЗМІ повідомляють, що останньою жертвою зловмисника стала жінка у Голосіївському районі столиці. Внаслідок нападу жінка загинула.

Подібний випадок був минулого року в Оболонському районі та ще понад 10 випадків різних злочинів, здебільшого майнових, по всій Україні,

– йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Київ Оперативний".

Наразі деталі щодо цієї справи з'ясовують.

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