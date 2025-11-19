Киевская область под атакой российских дронов: в регионе работает ПВО
- Киевскую область вечером 19 ноября атаковали российские дроны, с которыми боролась противовоздушная оборона.
- Жителей призвали оставаться в укрытиях и не фотографировать работу защитников во время воздушной тревоги.
Киевскую область вечером 19 ноября снова атаковали российские дроны. В регионе по вражеским целям отрабатывала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Тревогу в Киевской области вечером 19 ноября объявляли в Бориспольском районе. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в регионе.
БПЛА на востоке Киевской области – курсом на запад,
– отметили военные.
О работе ПВО стало известно в 22:37. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорилось в сообщении.
В ОВА также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Где еще было громко в Украине в последнее время?
Вечером 19 ноября вражеские БПЛА атаковали Днепр, там было слышно несколько взрывов. В результате удара загорелось помещение с пищевыми продуктами, к счастью никто не пострадал.
До этого громко было в Сумах. Там дважды раздавались взрывы, Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации, а мониторинговые каналы – о движении беспилотника "Италмас".
А утром этого дня взрывы всколыхнули Ивано-Франковск. Громко было, вероятно, за пределами города.