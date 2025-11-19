Киевская область под атакой российских дронов: в регионе работает ПВО

Киевскую область вечером 19 ноября снова атаковали российские дроны. В регионе по вражеским целям отрабатывала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды": в каких регионах летают вражеские дроны

Тревогу в Киевской области вечером 19 ноября объявляли в Бориспольском районе. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в регионе.

БПЛА на востоке Киевской области – курсом на запад,

– отметили военные.

О работе ПВО стало известно в 22:37. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорилось в сообщении.

В ОВА также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где еще было громко в Украине в последнее время?