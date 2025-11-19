Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Тревогу в Киевской области вечером 19 ноября объявляли в Бориспольском районе. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в регионе.

БПЛА на востоке Киевской области – курсом на запад,

– отметили военные.

О работе ПВО стало известно в 22:37. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорилось в сообщении.

В ОВА также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.