Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Тревогу в Киевской области вечером 19 ноября объявляли в Бориспольском районе. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в регионе.
БПЛА на востоке Киевской области – курсом на запад,
– отметили военные.
О работе ПВО стало известно в 22:37. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорилось в сообщении.
В ОВА также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.