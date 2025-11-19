Київщина під атакою російських дронів: у регіоні працює ППО

Київську область увечері 19 листопада знову атакували російські дрони. У регіоні по ворожих цілях відпрацьовувала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Тривогу у Київській області ввечері 19 листопада оголошували у Бориспільському районі. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у регіоні.

БпЛА на сході Київщини – курсом на захід,

– зазначили військові.

Про роботу ППО стало відомо о 22:37. Про це заявили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – йшлося у повідомленні.

В ОВА також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.