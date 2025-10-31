Киевскую область атакуют "Шахеды": по вражеским целям работает ПВО
- Российская армия запустила ударные дроны-камикадзе "Шахед" по Киевской области 31 октября.
- Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским целям и призвала граждан оставаться в укрытиях.
Российская армия вечером 31 октября запустила по Киевской области свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". По вражеским целям отрабатывала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Что известно о работе ПВО в Киевской области?
Тревогу в Бориспольском и Броварском районах Киевской области объявили 31 октября в 21:15. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.
БПЛА на востоке Киевской области, курс – западный, – писали военные.
О работе ПВО стало известно в 21:39. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – отметили в ОВА.
Там также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности, а также оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Где еще раздавались взрывы в Украине в последнее время?
Громко вечером 31 октября было также в Сумах. На город также летели вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед".
За день до этого взрывы были слышны в Запорожье. Воздушные силы предупреждали об угрозе использования КАБов.
Тогда же, 30 октября, несколько раз гремело и в Днепре. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.