31 жовтня, 21:44
Київську область атакують "Шахеди": по ворожих цілях працює ППО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія запустила ударні дрони-камікадзе "Шахед" по Київській області 31 жовтня.
  • Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих цілях та закликала громадян залишатися в укриттях.

Російська армія ввечері 31 жовтня запустила по Київській області свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". По ворожих цілях відпрацьовувала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога 

Що відомо про роботу ППО у Київській області?

Тривогу у Бориспільському та Броварському районах Київської області оголосили 31 жовтня о 21:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників. 

БпЛА на сході Київщини, курс – західний, 
– писали військові.

Про роботу ППО стало відомо о 21:39. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – зазначили в ОВА. 

Там також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

 Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?

  • Гучно ввечері 31 жовтня було також у Сумах. На місто також летіли ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

  • За день до цього вибухи було чутно у Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про загрозу використання КАБів.

  • Тоді ж, 30 жовтня, кілька разів гриміло й у Дніпрі. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.