Россияне уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", – спикер ВМС

Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову". Можно ли будет восстановить эти территории, пока неизвестно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Смотрите также После удара СБУ по терминалу в Туапсе зафиксировали разлив нефти в Черном море

Какая ситуация в заповеднике?

Плетенчук рассказал, что экологи бьют тревогу из-за ситуации вокруг уникального заповедника "Аскания-Нова".

Они обращались ко мне. Тоже просили эту тему озвучить потому, что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде,

– сказал он.

Настоящие масштабы катастрофы неизвестны. И боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.

"Восстановится ли этот заповедник и когда – пока неизвестно. И вокруг Крыма так же боевые действия конечно влияют и на флору и на фауну. Вспоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли. Потому что они чувствительны к взрывам", – добавил Плетенчук.

Также, по словам представителя ВМС, экологи обращались к нему и по нефтяным пятнам, которые добрались до Одесского побережья.

Что известно об уничтожении "Аскании-Новой"?