Росіяни знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нову", – речник ВМС
- Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова", і відновлення цих територій наразі невідоме.
- Екологи турбуються через вплив бойових дій на флору і фауну, зокрема, через загибель багатьох тварин, чутливих до вибухів.
Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нову". Чи можна буде відновити ці території, наразі невідомо.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Дивіться також Після удару СБУ по терміналу в Туапсе зафіксували розлив нафти в Чорному морі
Яка ситуація у заповіднику?
Плетенчук розповів, що екологи б'ють на сполох через ситуацію навколо унікального заповідника "Асканія-Нова".
Вони зверталися до мене. Теж просили цю тему озвучити тому, що насправді вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі,
– сказав він.
Справжні масштаби катастрофи невідомі. Та й бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну.
"Чи відновиться цей заповідник і коли – наразі невідомо. І навколо Криму так само бойові дії звісно впливають і на флору і на фауну. Згадували ви дельфінів. Цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Тому що вони чутливі до вибухів", – додав Плетенчук.
Також, за словами речника ВМС, екологи зверталися до нього і щодо нафтових плям, які дісталися Одеського узбережжя.
Що відомо про знищення "Асканії-Нової"?
Ще у 2024 році голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни пограбували "Асканію-Нову", і що її "більше немає".
Директор заповідника Віктор Шаповал тоді спростовував, що "Асканію-Нову" повністю знищено. Але водночас він підтвердив факти крадіжки тварин.
Станом на літо 2024 року росіяни вивезли на окуповану територію Криму 20 тварин. На жаль, частина тварин загинула через недогляд.