Правда, что "Кинжалы" можно задавить песней "Отец мой Бандера": в Defense Express объяснили

Украинцы научились эффективно противодействовать российским "Кинжалам". Для того, чтобы сбить эти ракеты с курса, защитники включают песню "Батько мой Бандера".

О таком интересном моменте говорится в публикации американского военного журналиста Дэвида Акса. Он пообщался с бойцами подразделения РЭБ "Ночной дозор". Те рассказали, что успешно борются с аэробалистическими "Кинжалами" благодаря усовершенствованному комплексу РЭБ "Лима" и народной песни, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Россия атаковала Киев всеми средствами воздушного нападения: что известно о последствиях и пострадавших

Действительно ли песня "Отец наш Бандера" – эфективное оружие против "Кинжалов?

Когда ракета "Кинжал" приближается к украинскому городу или объекту, вместо нормального навигационного сигнала она слышит "боевой гимн". Сбитая с толку ракета отклоняется от маршрута и падает в сотнях метров от запланированной цели. Речь идет не о "силе" песни – это мог быть любой сигнал, даже обычный шум. Песню "Батько наш Бандера" в этом случае использовали только как патриотический элемент. Под действием обновленного украинского комплекса РЭБ "Кинжал" теряет свою точность. Это подтверждают спутниковые снимки из района Староконстантинова – там видно много воронок от российских ракет, что "промахнулись".

В некоторых случаях отклонение ракет "Кинжал" достигало 144 метров, что свидетельствует о значительных проблемах с точностью системы оружия / Спутниковые кадры из Староконстантинова

Обратите внимание! "Кинжал" – сложная ракета. У нее есть защищенный от помех GPS-приемник, радиолокационное наведение на финальном этапе и инерциальная система на маршевом участке, поэтому подавить ее сигнал непросто. В то же время подразделение РЭБ "Ночной дозор" уже зарекомендовало себя как очень результативное. А комплекс РЭБ "Лима" активно используют для борьбы с КАБами, то есть CRPA-антеннами типа "Комета-М". Этот комплекс стоит около 1,2 миллиона долларов и имеет достаточную мощность, чтобы сбивать навигацию ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Чтобы он мог работать по "Кинжалу", "Лиму" сначала доработали – увеличили дальность и, главное, возможность действовать на большой высоте, ведь ракета летит в верхних слоях атмосферы.

Кроме того, система может влиять не только на спутниковую навигацию, но и на радиолокационное наведение ракеты. Если заглушить оба эти каналы, у "Кинжала" остается только инерциальная система, которая постепенно накапливает ошибки – чем дальше летит ракета, тем менее точной она становится.

Поэтому вполне реально, что украинские комплексы РЭБ способны сначала "отрубать" спутниковую навигацию ракеты, а затем и ослеплять ее радар, заставляя ее промахнуться.

В то же время эффективность РЭБ зависит от того, как долго помехи действуют на ракету.

Именно поэтому "Кинжал", который пролетает над Украиной более 500 километров на высоте около 20 километров, подавить технически проще, чем "Искандер", летящий более короткой дистанцией и очень крутой траекторией.

Россия сама знает о частых промахах своих ракет. По оценкам бойцов "Ночной стражи", чтобы модернизировать "Кинжал", оккупантам понадобится 3 – 4 месяца. Это означает, что украинские разработчики имеют такое же время, чтобы усовершенствовать свои комплексы РЭБ.

К слову, во время последней массированной атаки 14 ноября враг запустил три "Кинжала". Два из них удалось обезвредить.

Что известно о применении Россией "Кинжалов"?