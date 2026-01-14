Вернулся из Америки, чтобы защищать Украину: на войне погиб 20-летний Кирилл Руденко

На днях в Киеве попрощались с 20-летним украинским воином Кириллом Руденко с позывным "Козырь". Он погиб выполняя боевое задание в Донецкой области.

Отец погибшего также служит в армии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Что известно о жизни военного?

Кирилл родился и вырос в Киеве, детство провел на Позняках. Впоследствии переехал в США, где учился в местной школе. Однако за две недели до своего 18-летия он принял решение вернуться в Украину, чтобы стать на ее защиту.

Летом 2025 года он прошел военную подготовку в тылу, а затем добровольно вступил в ряды 3-й ОШБр, разведывательного батальона Hatred. Погиб 11 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания.

Родные и собратья вспоминают Кирилла как принципиального, сдержанного и ответственного воина, который говорил не словами, а поступками. В подразделении его ценили за сосредоточенность, надежность и умение четко выполнять поставленные задачи.

Вместе с Кириллом погиб его побратим с позывным "Адвокат". Для близких и сослуживцев их боевой путь стал примером служения и преданности Украине.

Отец Кирилла Руденко сейчас также проходит службу на фронте в стрелковой бригаде.

