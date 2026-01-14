Вернулся из Америки, чтобы защищать Украину: на войне погиб 20-летний Кирилл Руденко
- Кирилл Руденко, 20-летний военный с позывным "Козырь", погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания.
- Он вернулся из США, чтобы защищать Украину, а его отец также служит на фронте.
На днях в Киеве попрощались с 20-летним украинским воином Кириллом Руденко с позывным "Козырь". Он погиб выполняя боевое задание в Донецкой области.
Отец погибшего также служит в армии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Смотрите также Верность присяге до последнего: жизнь Анатолия Савчука оборвалась в боях на Донбассе
Что известно о жизни военного?
Кирилл родился и вырос в Киеве, детство провел на Позняках. Впоследствии переехал в США, где учился в местной школе. Однако за две недели до своего 18-летия он принял решение вернуться в Украину, чтобы стать на ее защиту.
Летом 2025 года он прошел военную подготовку в тылу, а затем добровольно вступил в ряды 3-й ОШБр, разведывательного батальона Hatred. Погиб 11 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания.
Родные и собратья вспоминают Кирилла как принципиального, сдержанного и ответственного воина, который говорил не словами, а поступками. В подразделении его ценили за сосредоточенность, надежность и умение четко выполнять поставленные задачи.
Вместе с Кириллом погиб его побратим с позывным "Адвокат". Для близких и сослуживцев их боевой путь стал примером служения и преданности Украине.
Отец Кирилла Руденко сейчас также проходит службу на фронте в стрелковой бригаде.
Кого еще потеряла Украина на войне?
В Донецкой области, в зоне боевых действий, остановилось сердце военного из Тернопольской области Павла Ящищака. До службы на фронте мужчина работал на региональном телевидении.
Ранее стало известно, что на фронте погиб "Мольфар" – Сергей Матвеев. Он снимал и выкладывал в TikTok видео, которые набирали тысячи просмотров.
Анатолий Савчук с Волыни погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области 11 января 2026 года. В Камень-Каширском районе объявили трехдневный траур, дату и место прощания с погибшим сообщат позже.