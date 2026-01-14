"Назавжди 20": на війні загинув Кирило Руденко, який повернувся з Америки, щоб боронити Україну
- Кирило Руденко, 20-річний військовий з позивним "Козир", загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.
- Він повернувся з США, щоб захищати Україну, а його батько також служить на фронті.
Днями в Києві попрощалися з 20-річним українським воїном Кирилом Руденком із позивним "Козир". Він загинув виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Батько загиблого також служить у війську. Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.
Що відомо про життя військового?
Кирило народився і виріс у Києві, дитинство провів на Позняках. Згодом переїхав до США, де навчався у місцевій школі. Однак за два тижні до свого 18-річчя він ухвалив рішення повернутися в Україну, щоб стати на її захист.
Влітку 2025 року він пройшов військовий вишкіл в тилу, а згодом добровільно долучився до лав 3-ї ОШБр, розвідувального батальйону Hatred. Загинув 11 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання.
Рідні та побратими згадують Кирила як принципового, стриманого й відповідального воїна, який говорив не словами, а вчинками. У підрозділі його цінували за зосередженість, надійність і вміння чітко виконувати поставлені завдання.
Разом із Кирилом загинув його побратим на позивний "Адвокат". Для близьких і товаришів по службі їхній бойовий шлях став прикладом служіння та відданості Україні.
Батько Кирила Руденка нині також проходить службу на фронті в стрілецькій бригаді.
Кого ще втратила Україна на війні?
У Донецькій області, у зоні бойових дій, зупинилося серце військового з Тернопільської області Павла Ящищака. До служби на фронті чоловік працював на регіональному телебаченні.
Раніше стало відомо, що на фронті загинув "Мольфар" – Сергій Матвєєв. Він знімав і викладав у TikTok відео, які набирали тисячі переглядів.
Анатолій Савчук з Волині загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 11 січня 2026 року. У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу, дату і місце прощання з загиблим сповістять пізніше.