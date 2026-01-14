"Назавжди 20": на війні загинув Кирило Руденко, який повернувся з Америки, щоб боронити Україну

Днями в Києві попрощалися з 20-річним українським воїном Кирилом Руденком із позивним "Козир". Він загинув виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Батько загиблого також служить у війську.

Що відомо про життя військового?

Кирило народився і виріс у Києві, дитинство провів на Позняках. Згодом переїхав до США, де навчався у місцевій школі. Однак за два тижні до свого 18-річчя він ухвалив рішення повернутися в Україну, щоб стати на її захист.

Влітку 2025 року він пройшов військовий вишкіл в тилу, а згодом добровільно долучився до лав 3-ї ОШБр, розвідувального батальйону Hatred. Загинув 11 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Рідні та побратими згадують Кирила як принципового, стриманого й відповідального воїна, який говорив не словами, а вчинками. У підрозділі його цінували за зосередженість, надійність і вміння чітко виконувати поставлені завдання.

Разом із Кирилом загинув його побратим на позивний "Адвокат". Для близьких і товаришів по службі їхній бойовий шлях став прикладом служіння та відданості Україні.

Батько Кирила Руденка нині також проходить службу на фронті в стрілецькій бригаді.

