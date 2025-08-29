Украина отклонила участие России и Китая как гарантов безопасности для Украины. Однако это отнюдь не создает дипломатических преград в дальнейшем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу в интервью Общественном.

Смотрите также Есть ли признаки готовности Путина к переговорам и что означают заявления Лаврова: оценка Кислицы

Как Кислица прокомментировал заявления Лаврова?

Украина не соглашается на роль России и Китая как гарантов безопасности. По словам Кислицы, попытки России навязать себя в этой роли не создают дипломатического тупика.

Призываю вас не слушать источники вроде Лаврова или Пескова. Не забывайте, что Российская Федерация - это диктатура. В отличие от демократических стран, там нет коллективного разума. Только один диктатор, который всем рассказывает, что делать,

– отметил Кислица.

Он добавил, что глава МИД России Сергей Лавром выражает наиболее токсичную и негативную позицию страны-агрессора.

"Он три года повторяет те же нарративы – о нелегитимности, путч, и так далее", – заявил замминистра

В качестве примера он привел соглашение о поставках зерна (grain deal).

Когда Генсекретарь помогал заключить эти соглашения, Лавров был одним из самых негативных и токсичных собеседников,

– поделился Кислица.

Заместитель министра объяснил, что таким образом Лавров "просто отрабатывает свою программу".

Какие последние заявления Лаврова по войне в Украине?