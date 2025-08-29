Лавров просто відпрацьовує свою програму, – Кислиця про "умови" очільника російського МЗС
- Україна відмовилася від участі Росії та Китаю як гарантів безпеки, але це не створює дипломатичних перепон, заявив Сергій Кислиця.
- Кислиця зазначив, що Лавров висловлює токсичну позицію Росії і просто виконує свою програму, нав'язуючи ті ж наративи.
Україна відхилила участь Росії та Китаю як гарантів безпеки для України. Однак це аж ніяк не створює дипломатичних перепон у подальшому.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в інтерв'ю Суспільному.
Як Кислиця прокоментував заяви Лаврова?
Україна не погоджується на роль Росії та Китаю як гарантів безпеки. За словами Кислиці, спроби Росії нав’язати себе в цій ролі не створюють дипломатичного глухого кута.
Закликаю вас не слухати джерела на кшталт Лаврова чи Пєскова. Не забувайте, що Російська Федерація - це диктатура. На відміну від демократичних країн, там немає колективного розуму. Лише один диктатор, який всім розповідає, що робити,
– зазначив Кислиця.
Він додав, що очільник МЗС Росії Сергій Лавром висловлює найбільш токсичну та негативну позицію країни-агресорки.
"Він три роки повторює ті ж наративи – про нелегітимність, путч, і так далі", – заявив заступник міністра
Як приклад він навів угоду про постачання зерна (grain deal).
Коли Генсекретар допомагав укласти ці угоди, Лавров був одним із найбільш негативних і найтоксичніших співрозмовників,
– поділився Кислиця.
Заступник міністра пояснив, що в такий спосіб Лавров "просто відпрацьовує свою програму".
Які останні заяви Лаврова щодо війни в Україні?
- Напередодні Лавров заявив, що Росія більше не наполягає на визнанні російської мови як другої державної в Україні. За його словами, країна-агресорка наполягає на скасування законів, які "у найгрубіший спосіб порушуючи статут ООН, заборонили російську мову та канонічну Українську православну церкву".
- Також Росія готова до переговорів із Зеленським як "де-факто" главою України. Однак, за словами Лаврова, цьому заважає Захід.
- Крім того, Лавров заявив, що Росія дотримується тих же вимог, які сторони обговорювали у рамках перемовин у Стамбулі після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він зазначив, що все інше – "безперспективні витівки".