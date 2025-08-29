Повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в інтерв'ю Суспільному.

Як Кислиця прокоментував заяви Лаврова?

Україна не погоджується на роль Росії та Китаю як гарантів безпеки. За словами Кислиці, спроби Росії нав’язати себе в цій ролі не створюють дипломатичного глухого кута.

Закликаю вас не слухати джерела на кшталт Лаврова чи Пєскова. Не забувайте, що Російська Федерація - це диктатура. На відміну від демократичних країн, там немає колективного розуму. Лише один диктатор, який всім розповідає, що робити,

– зазначив Кислиця.

Він додав, що очільник МЗС Росії Сергій Лавром висловлює найбільш токсичну та негативну позицію країни-агресорки.

"Він три роки повторює ті ж наративи – про нелегітимність, путч, і так далі", – заявив заступник міністра

Як приклад він навів угоду про постачання зерна (grain deal).

Коли Генсекретар допомагав укласти ці угоди, Лавров був одним із найбільш негативних і найтоксичніших співрозмовників,

– поділився Кислиця.

Заступник міністра пояснив, що в такий спосіб Лавров "просто відпрацьовує свою програму".

Які останні заяви Лаврова щодо війни в Україні?