Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу в интервью Общественном.
Смотрите также Есть ли признаки готовности Путина к переговорам и что означают заявления Лаврова: оценка Кислицы
Как Кислица прокомментировал заявления Лаврова?
Украина не соглашается на роль России и Китая как гарантов безопасности. По словам Кислицы, попытки России навязать себя в этой роли не создают дипломатического тупика.
Призываю вас не слушать источники вроде Лаврова или Пескова. Не забывайте, что Российская Федерация - это диктатура. В отличие от демократических стран, там нет коллективного разума. Только один диктатор, который всем рассказывает, что делать,
– отметил Кислица.
Он добавил, что глава МИД России Сергей Лавром выражает наиболее токсичную и негативную позицию страны-агрессора.
"Он три года повторяет те же нарративы – о нелегитимности, путч, и так далее", – заявил замминистра
В качестве примера он привел соглашение о поставках зерна (grain deal).
Когда Генсекретарь помогал заключить эти соглашения, Лавров был одним из самых негативных и токсичных собеседников,
– поделился Кислица.
Заместитель министра объяснил, что таким образом Лавров "просто отрабатывает свою программу".
Какие последние заявления Лаврова по войне в Украине?
- Накануне Лавров заявил, что Россия больше не настаивает на признании русского языка как второго государственного в Украине. По его словам, страна-агрессор настаивает на отмене законов, которые "в грубый способ нарушая устав ООН, запретили русский язык и каноническую Украинскую православную церковь".
- Также Россия готова к переговорам с Зеленским как "де-факто" главой Украины. Однако, по словам Лаврова, этому мешает Запад.
- Кроме того, Лавров заявил, что Россия придерживается тех же требований, которые стороны обсуждали в рамках переговоров в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Он отметил, что все остальное – "бесперспективные выходки".