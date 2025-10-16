КНДР продолжает помогать России в войне с Украиной. Командование российской оккупационной армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.

В частности, северокорейские операторы БпЛА корректируют удары российских захватчиков по украинской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как КНДР помогает России в войне?

Украинские Силы обороны зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии.

По данным Генштаба, с территории Курской области северокорейские подразделения проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов, пытаются обнаружить позиции ВСУ в Сумской области и оказывают помощь в корректировке реактивных систем залпового огня по ним.

Северокорейские военные корректируют российский огонь по Сумской области: видео Генштаба

Отмечается, что в связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство России продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям. ВСУ документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии.

Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.

