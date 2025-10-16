Солдаты КНДР корректируют российский огонь по Сумщине с дронов: в Генштабе показали видео
- Северокорейские операторы дронов помогают российской армии корректировать огонь по Сумщине.
- С территории Курской области ведутся разведывательные мероприятия для выявления позиций ВСУ с помощью дронов.
КНДР продолжает помогать России в войне с Украиной. Командование российской оккупационной армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области.
В частности, северокорейские операторы БпЛА корректируют удары российских захватчиков по украинской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как КНДР помогает России в войне?
Украинские Силы обороны зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии.
По данным Генштаба, с территории Курской области северокорейские подразделения проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов, пытаются обнаружить позиции ВСУ в Сумской области и оказывают помощь в корректировке реактивных систем залпового огня по ним.
Северокорейские военные корректируют российский огонь по Сумской области: видео Генштаба
Отмечается, что в связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство России продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям. ВСУ документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии.
Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.
Ранее в Институте изучения войны сообщили, что северокорейские войска не участвуют в боевых действиях на Сумщине, но занимаются разминированием и борьбой с дронами в Курской области. Там отметили, что солдат КНДР кормят лучше, чем российских, которые вынуждены самостоятельно покупать лекарства и продукты.
Кроме этого, Северная Корея помогает России оружием. Сообщалось, что Кремль использует северокорейские кассетные боеприпасы, которые запускаются с РСЗО, для обстрелов Херсона. JU-90 является упрощенной копией американского M42 и из-за недостатков в конструкции несут опасность для гражданского населения, ведь неразорвавшиеся боеприпасы превращаются в противопехотные мины.
Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия уже бы давно проиграла войну, если бы не получала поддержки от других стран, в частности Северной Кореи. По его мнению, тогда Украина смогла бы вернуть оккупированные территории.