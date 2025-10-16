Солдати КНДР коригують російський вогонь по Сумщині з дронів: у Генштабі показали відео
- Північнокорейські оператори дронів допомагають російській армії коригувати вогонь по Сумщині.
- З території Курської області ведуться розвідувальні заходи для виявлення позицій ЗСУ за допомогою дронів.
КНДР продовжує допомагати Росії у війні з Україною. Командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.
Зокрема, північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників по українській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як КНДР допомагає Росії у війні?
Українські Сили оборони зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.
За даними Генштабу, з території Курської області північнокорейські підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, намагаються виявити позиції ЗСУ у Сумській області та надають допомогу в коригуванні реактивних систем залпового вогню по них.
Північнокорейські військові коригують російський вогонь по Сумщині: відео Генштабу
Зазначається, що у зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво Росії продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій. ЗСУ документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії.
Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.
Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що північнокорейські війська не беруть участі у бойових діях на Сумщині, але займаються розмінуванням і боротьбою з дронами у Курській області. Там зазначили, що солдатів КНДР годують краще, ніж російських, які змушені самостійно купувати ліки й продукти.
Окрім цього, Північна Корея допомагає Росії зброєю. Повідомлялося, що Кремль використовує північнокорейські касетні боєприпаси, які запускаються з РСЗВ, для обстрілів Херсону. JU-90 є спрощеною копією американського M42 і через недоліки в конструкції несуть небезпеку для цивільного населення, адже нерозірвані боєприпаси перетворюються на протипіхотні міни.
Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія вже б давно програла війну, якби не отримувала підтримки від інших країн, зокрема Північної Кореї. На його думку, тоді Україна змогла б повернути окуповані території.