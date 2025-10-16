КНДР продовжує допомагати Росії у війні з Україною. Командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області.

Зокрема, північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників по українській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як КНДР допомагає Росії у війні?

Українські Сили оборони зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.

За даними Генштабу, з території Курської області північнокорейські підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, намагаються виявити позиції ЗСУ у Сумській області та надають допомогу в коригуванні реактивних систем залпового вогню по них.

Північнокорейські військові коригують російський вогонь по Сумщині: відео Генштабу

Зазначається, що у зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво Росії продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій. ЗСУ документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії.

Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

