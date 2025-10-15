Тоді б Україна змогла повернути окуповані території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час зустрічі Київської асоціації військових аташе, що відбулась 14 жовтня 2025 року.

За якої умови Росія може програти війну?

Начальник ГУР зазначив, що деякі країни зовсім нечесно поводяться та всупереч міжнародним санкціям дозволяють Росії отримувати зброю й боєприпаси. Окрім цього, вони поповнюють її армію власними громадянами.

Росія б давно програла цю війну. Україна, за допомогою партнерів, повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви – передусім Північною Кореєю,

– заявив Буданов.

Він також підкреслив, що Україна виступає за довготривалий та справедливий мир, тоді як наміри Кремля насправді бачать всі. Також, на думку Буданова, Росія не планувала настільки тривалу війну і не очікувала такої потужної підтримки Києва, тому зараз країні-агресорці необхідна пауза, щоб відновити свої військові потужності.

Що ще казав Буданов про війну?