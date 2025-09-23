"Неизбежная смена сезонов": синоптик описал, каким будет нынешнее похолодание в Украине
Украинцы должны готовиться к стремительной смене погоды. Уже со среды, 24 сентября, в Украине существенно похолодает.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя.
Чего ждать от погоды на этой неделе?
Как отметил Постригань, 24 сентября в атмосфере начнется перестройка с южного на северный процесс. Это запустит стремительный механизм смены сезонов.
На Украину надвигается атмосферный фронт с северо-запада, который даст дорогу холодному воздуху. В частности, в Черкасской области ожидается снижение температуры на 8 – 10 градусов – воздух охладится до +14...+19.
С четверга, 25 сентября, ожидается приход нового мощного антициклона "Petralilly", сформировавшегося в сухом арктическом воздухе. Это означает, что погода будет солнечная и по-настоящему прохладная. На поверхности почвы даже возможны заморозки 0...-3.
В пятницу, 26 сентября, и в субботу, 27 сентября, поступления холода продолжится – погода будет соответствовать показателям первой декады октября.
Какой будет погода в Украине?
В комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что в Карпатах стоит готовиться выпадение снега и мокрого снега.
По прогнозу Игоря Кибальчича, заморозки на этой неделе ожидаются в западных областях, а на выходных – еще и в восточных.
Вероятно, этой неделе в Украине наступит метеорологическая осень. Это означает, что среднесуточная температура в Украине за несколько дней опустится ниже 15 градусов. До этого показатели соответствовали метеорологическому лету.