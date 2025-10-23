Генерал Райан честно ответил, сколько еще может продолжаться война
- Генерал-майор в отставке Мик Райан считает, что война может затянуться, поскольку Путин не откажется от своих целей.
- Европа начинает активизироваться в оказании помощи Украине, но ее производственные возможности пока не соответствуют вызовам войны XXI века.
На Западе обсуждают возможные сценарии завершения войны. К сожалению, звучат не только оптимистичные предположения, но и сообщения о том, что война может затянуться.
С таким утверждением в эфире 24 Канала согласился генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, добавив, что об этом неприятно говорить. Ведь все украинцы ждут завершения боевых действий.
Смотрите также "Мы все еще хотим встретиться": Рубио сделал заявление о России после введения санкций
Сколько еще продлится война?
"К сожалению, вполне возможно, что война может продлится еще несколько лет. Знаю, что это последнее, что хочет услышать любая украинская мама, папа, муж или жена военнослужащего, или тот, кто каждую ночь подвергается этим ужасным нападениям", – отметил Мик Райан.
Впрочем стоит понимать, что Владимир Путин не откажется от своих целей и не сдастся, поэтому его придется победить. Украина уже показала путь, как это можно сделать, но на Западе не всегда предоставляли то, что было нам необходимо.
Европа наконец поняла, что ей надо активизироваться, она это делает. Многие европейские страны оказывают больше помощи. Проблема в том, что производственные возможности Европы и Америки не соответствуют вызовам войны XXI века,
– подчеркнул генерал-майор в отставке.
Мы действительно слышим, что Европа просыпается, но это еще не означает полное пробуждение, функционирования и бодрое состояние. Поэтому сейчас в политическом, военном и промышленном смыслах – Европа только на стадии раннего пробуждения.
Нужно время, чтобы она стала настолько мощной во всех смыслах, чтобы могла противостоять России.
Что говорят о завершении войны?
- Дональд Трамп заявил, что "его разговоры с Путиным ничего не дали". Он признал, что общение с главой Кремля всегда является хорошим, но после него Россия не меняет свое поведение. Однако Трамп все еще надеется на заключение соглашения.
- Со своей стороны Украина соглашается решать конфликт дипломатическим способом, но с одним условием – выхода из территорий не будет. Владимир Зеленский отметил, что мы не подарим агрессору ни одного метра своей земли и добавил, что Россия пока не готова к миру.
- В то же время западные СМИ предполагают, что условием для соглашения является контроль России над всем Донбассом. Это якобы главное требование Кремля. Вместе с этим встречу Трампа и Путина отменили, хотя она должна была происходить в ближайшие недели.