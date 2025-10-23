Генерал Раян чесно відповів, скільки ще може тривати війна

На Заході обговорюють можливі сценарії завершення війни. На жаль, лунають не тільки оптимістичні припущення, але й повідомлення про те, що війна може затягнутися.

З таким твердженням в ефірі 24 Каналу погодився генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян, додавши, що про це неприємно говорити. Адже всі українці чекають завершення бойових дій.

Скільки ще триватиме війна?

"На жаль, цілком можливо, що війна може триватиме ще кілька років. Знаю, що це останнє, що хоче почути будь-яка українська мама, тато, чоловік або дружина військовослужбовця, або той, хто щоночі піддається цим жахливим нападам", – наголосив Мік Раян.

Втім варто розуміти, що Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей та не здасться, тому його доведеться перемогти. Україна вже показала шлях, як це можна зробити, але на Заході не завжди надавали те, що було нам необхідно.

Європа нарешті зрозуміла, що їй треба активізуватися, вона це робить. Багато європейських країн надають більше допомоги. Проблема в тому, що виробничі можливості Європи та Америки не відповідають викликам війни ХХІ століття,

– наголосив генерал-майор у відставці.

Ми справді чуємо, що Європа прокидається, але це ще не означає повне пробудження, функціонування та бадьорий стан. Тому зараз у політичному, військовому і промисловому сенсах – Європа тільки на стадії раннього пробудження.

Потрібен час, щоб вона стала настільки потужною у всіх сенсах, щоб могла протистояти Росії.

Що говорять про завершення війни?