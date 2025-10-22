Про це пише 24 Канал з посилання на його слова під час пресконференції у середу під час візиту до Швеції.

Дивіться також Україна закупить до 150 новітніх шведських винищувачів Gripen, але є нюанс

Що сказав Зеленський про готовність до дипломатії?

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до дипломатії, але не за умов, що необхідно кудись відходити, даруючи агресору свої території.

Але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою територію. Це не про кілометри, це про наших людей та ідентичність, це наша територіальна цілісність. Ми не бачимо готовність Росії,

– підкреслив Зеленський.

Амбіції Росії щодо територій: останні новини