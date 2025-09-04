Когда мы атаковали энергетику России, то 2 страны жаловались на нас США, – Зеленский

Зеленский рассказал, что 2 страны жаловались Штатам, когда Украина атаковала энергетику России. Зато Трамп остался недоволен именно ими.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам заседания "Коалиции желающих" 4 сентября.

Кто в Европе недоволен ударами по российской энергетике?

Жаловались Трампу Венгрия и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть.

Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть 2 страны, мы знаем, что это Венгрия и Словакия... Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы атаковали их в ответ... то именно эти две страны жаловались Трампу на Украину, которая уменьшает возможности получения соответствующей нефти. Поэтому Украина нашла такой вид санкций,

– сказал Зеленский.