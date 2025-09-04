Коли ми атакували енергетику Росії, то 2 країни жалілися на нас США, – Зеленський
- Угорщина та Словаччина скаржилися США на Україну через атаки на російську енергетику.
- Зеленський подякував США за критику цих двох країн, які продовжують купувати російську нафту.
Зеленський розповів, що 2 країни жалілися Штатам, коли Україна атакувала енергетику Росії. Натомість Трамп залишився незадоволений саме ними.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками засідання "Коаліції охочих" 4 вересня.
Дивіться також Зеленський розповів, про що говорив з Трампом
Хто у Європі невдоволений ударами по російській енергетиці?
Скаржилися Трампу Угорщина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту.
Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є 2 країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина… Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми атакували їхню у відповідь… то саме ці 2 країни жалілися Трампу на Україну, яка зменшує можливості отримання відповідної нафти,
– сказав Зеленський.
Він зауважив, що українські удари по Росії – це своєрідний вид санкції. А також висловив вдячність Штатам за те, що вони відкрито заявляють, що Угорщина та Словаччина, купуючи російську нафту, допомагає Москві вести війну.
"Нам потрібно всім це зупиняти", – наголосив Зеленський.
Засідання "Коаліції охочих": що відомо
За словами президента Зеленського, на засіданні "Коаліції охочих" обговорювали гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Окрім того, він заінтригував новим форматом захисту неба. Для його реалізації Україна чекає сигналу від США.
Після зустрічі Зеленський та лідери ЄС провели відеодзвінок із Трампом, під час якого обговорили безпекові гарантії, санкції проти Росії та захист українського неба від ракет і дронів.
Опісля, під час виступу із Зеленським, президент Макрон заявив, що ЄС та США накладуть на Росію нові санкції, якщо вона не погоджуватиметься на переговори.
А Німеччина пообіцяла, що фінансуватиме масштабне розширення військ України, зокрема, допомагатиме із постачанням та виробництвом зброї.