4 вересня, 18:19
3

Коли ми атакували енергетику Росії, то 2 країни жалілися на нас США, – Зеленський

Софія Рожик
Основні тези
  • Угорщина та Словаччина скаржилися США на Україну через атаки на російську енергетику.
  • Зеленський подякував США за критику цих двох країн, які продовжують купувати російську нафту.

Зеленський розповів, що 2 країни жалілися Штатам, коли Україна атакувала енергетику Росії. Натомість Трамп залишився незадоволений саме ними.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками засідання "Коаліції охочих" 4 вересня.

Хто у Європі невдоволений ударами по російській енергетиці?

Скаржилися Трампу Угорщина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту.

Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є 2 країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина… Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми атакували їхню у відповідь… то саме ці 2 країни жалілися Трампу на Україну, яка зменшує можливості отримання відповідної нафти, 
– сказав Зеленський.

Він зауважив, що українські удари по Росії – це своєрідний вид санкції. А також висловив вдячність Штатам за те, що вони відкрито заявляють, що Угорщина та Словаччина, купуючи російську нафту, допомагає Москві вести війну.

"Нам потрібно всім це зупиняти", – наголосив Зеленський.

Засідання "Коаліції охочих": що відомо

  • За словами президента Зеленського, на засіданні "Коаліції охочих" обговорювали гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Окрім того, він заінтригував новим форматом захисту неба. Для його реалізації Україна чекає сигналу від США.

  • Після зустрічі Зеленський та лідери ЄС провели відеодзвінок із Трампом, під час якого обговорили безпекові гарантії, санкції проти Росії та захист українського неба від ракет і дронів.

  • Опісля, під час виступу із Зеленським, президент Макрон заявив, що ЄС та США накладуть на Росію нові санкції, якщо вона не погоджуватиметься на переговори.

  • А Німеччина пообіцяла, що фінансуватиме масштабне розширення військ України, зокрема, допомагатиме із постачанням та виробництвом зброї.