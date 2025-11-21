Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как проверить, когда заканчивается отсрочка от мобилизации
21 ноября, 15:57
2

Как проверить, когда заканчивается отсрочка от мобилизации

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Для проверки срока отсрочки нужно загрузить еВОД в приложении Резерв+ и посмотреть поле "Отсрочка".
  • Если отсрочка указана до окончания мобилизации, следует сформировать полную выписку, где часто указано 2 февраля 2026 года.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, но некоторые мужчины имеют право на отсрочку. В то же время с отменой справок и введением системы ее автопродления у военнообязанных возникли определенные трудности.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как узнать, когда заканчивается отсрочка. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Это не "рейды" в прямом смысле: кто принимает решение, где будут работать центры оповещения ТЦК

Как узнать сроки своей отсрочки?

По словам адвоката, сначала в приложении Резерв+ стоит загрузить еВОД в формате PDF, а после – проверить информацию в поле "Отсрочка".

  • Если там указана конкретная дата, стоит ориентироваться на нее.
  • Однако возможен другой вариант: "До окончания мобилизации". Это не означает неограниченность отсрочки.

Следующим шагом во втором случае стоит сформировать полную выписку и проверить дату уже в ней. По данным Тарасенко, часто это 2 февраля 2026 года.

Это означает, что в эту дату вам необходимо будет или убедиться, что отсрочка автоматически продолжилась, или подать новый пакет документов в ЦНАП, если до февраля процедура снова не изменится,
– объяснила она.

Если же даже в полной выписке указано "До окончания мобилизации", отсрочка действительно должна оставаться, пока продолжается мобилизация, или не исчезнет основание для отсрочки.

Как оформить отсрочку в ЦПАУ?

  • С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу.

  • Подать заявление на отсрочку можно в любом ЦПАУ – если тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, вы не пользуетесь смартфоном или имеете недостаточно данных в госреестрах.

  • К слову, для ускорения обработки обращений в ЦНАП увеличили количество работников, а среднее время обработки заявления составляет около 15 минут.