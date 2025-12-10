Политический эксперт назвал четыре причины, которые останавливают Кремль идти на переговоры
- Политический эксперт назвал четыре причины, которые останавливают Кремль идти на переговоры: экономическая, политическая, социальная и из-за почти миллиона российских солдат на фронте.
- Владимир Путин боится вернуть солдат обратно, поскольку они могут снести всю Россию из-за потери социального статуса, отсутствие работы и так далее.
Россия не намерена останавливать войну против Украины. Кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет непросто это сделать еще и из-за определенных моментов.
Причин есть четыре. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, политический эксперт Валерий Пекарь озвучил 24 Каналу мнение, что это экономическая, политическая, социальная, а также из-за так называемых "героев сво".
Читайте также "Наступил критический момент": Макрон, Мерц и Стармер поговорили с Трампом о войне в Украине
Почему Путину будет сложно закончить войну?
Валерий Пекар отметил, что первая причина – экономическая. Российская экономика в значительной степени переведена на военные рельсы. Завершение войны будет означать перевод на гражданские, а потому нужны гигантские инвестиции.
Этих денег у России уже нет. Очевидно, Китай не даст Москве эти деньги. Пекин заинтересован в том, чтобы гражданский сектор российской экономики максимально разрушился, чтобы можно было забирать у России дешевые ресурсы в обмен на китайские товары, которые наполнят российские рынки,
– объяснил он.
Вторая – политическая. Все высшие российские элиты являются бенефициарами вторжения в Украину. Они получают деньги тем или иным способом, зарабатывая на войне. Заставить их отказаться от этих больших доходов будет очень трудно.
Третья – социальная. Ведь нужно что-то показать обществу, какую-то большую "победу". Имея подконтрольные медиа и репрессивный аппарат, Путин может продать обществу практически любую идею.
Но продать идею, что Россия одержала огромную победу, захватив какие-то несколько ферм в Украине или разрушив какой-то не очень большой, хотя очень важный город, не имеет вида такой победы, за которую стоило положить десятки тысяч российских солдат,
– сказал политический эксперт.
Четвертая причина – это, пожалуй, самая важная. Речь идет о почти миллионе российских солдат, которые находятся на фронте в Украине. Путин понимает, что их опасно возвращать на территорию России.
Дело в том, что эти российские боевики впервые в жизни получают достаточно большие средства. Они в основном из небольших городков, где никогда не было работы, денег. Сейчас они чувствуют себя людьми с повышенным социальным статусом, с хорошим заработком, хотя пока остаются на украинской земле.
Вернуть их в нищету, где нет работы, денег, с резкой потерей социального статуса означает, что этот миллион людей, вернувшись домой, снесет всю Россию за несколько недель,
– подчеркнул преподаватель.
Мирные переговоры: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над 20 пунктами мирного плана завершается. В ближайшее время мирный план передадут США. Этот документ может определить параметры окончания войны.
В материале WSJ говорится, что переговоры о мирном соглашении по войне в Украине замедляют три критические разногласия. Представители США считают, что несмотря на желание двух сторон заключить мирный договор, процесс тормозят три ключевых вопроса: украинские территории и границы будущего соглашения, членство Украины в НАТО, замораживание российских активов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Трамп сговорился с россиянами. Он похвалил американского лидера и проговорился, что тот поддерживает российские требования к Украине.