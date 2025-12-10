Політичний експерт назвав чотири причини, які зупиняють Кремль іти на переговори
- Політичний експерт назвав чотири причини, які зупиняють Кремль іти на переговори: економічна, політична, соціальна та через майже мільйон російських солдатів на фронті.
- Володимир Путін боїться повернути солдатів назад, оскільки вони можуть знести всю Росію через втрату соціального статусу, відсутність роботи і так далі.
Росія не має наміру зупиняти війну проти України. Кремлівському диктатору Володимиру Путіну буде непросто це зробити ще й через певні моменти.
Причин є чотири. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, політичний експерт Валерій Пекар озвучив 24 Каналу думку, що це економічна, політична, соціальна, а також через так званих "героїв сво".
Чому Путіну буде складно закінчити війну?
Валерій Пекар зазначив, що перша причина – економічна. Російська економіка значною мірою переведена на воєнні рейки. Завершення війни означатиме переведення на цивільні, а тому потрібні гігантські інвестиції.
Цих грошей у Росії вже немає. Очевидно, Китай не дасть Москві ці гроші. Пекін зацікавлений у тому, щоб цивільний сектор російської економіки максимально зруйнувався, щоб можна було забирати у Росії дешеві ресурси в обмін на китайські товари, які наповнять російські ринки,
– пояснив він.
Друга – політична. Усі вищі російські еліти є бенефіціарами вторгнення в Україну. Вони отримують гроші у той чи інший спосіб, заробляючи на війні. Змусити їх відмовитися від цих великих доходів буде дуже важко.
Третя – соціальна. Адже потрібно щось показати суспільству, якусь велику "перемогу". Маючи підконтрольні медіа та репресивний апарат, Путін може продати суспільству практично будь-яку ідею.
Але продати ідею, що Росія здобула величезну перемогу, захопивши якісь кілька ферм в Україні чи зруйнувавши якесь не дуже велике, хоча дуже важливе місто, не має вигляду такої перемоги, за яку варто було покласти десятки тисяч російських солдатів,
– сказав політичний експерт.
Четверта причина – це, мабуть, найважливіша. Мовиться про майже мільйон російських солдатів, які перебувають на фронті в Україні. Путін розуміє, що їх небезпечно повертати на територію Росії.
Річ у тім, що ці російські бойовики вперше у житті отримують достатньо великі кошти. Вони здебільшого з невеликих містечок, де ніколи не було роботи, грошей. Зараз вони відчувають себе людьми з підвищеним соціальним статусом, з хорошим заробітком, хоча поки що залишаються на українській землі.
Повернути їх у злидні, де немає роботи, грошей, з різкою втратою соціального статусу означає, що цей мільйон людей, повернувшись додому, знесе всю Росію за кілька тижнів,
– підкреслив викладач.
Мирні переговори: останні новини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над 20 пунктами мирного плану завершується. Найближчим часом мирний план передадуть США. Цей документ може визначити параметри закінчення війни.
У матеріалі WSJ мовиться, що переговори про мирну угоду щодо війни в Україні уповільнюють три критичні розбіжності. Представники США вважають, що попри бажання двох сторін укласти мирний договір, процес гальмують три ключові питання: українські території та межі майбутньої угоди, членство України в НАТО, замороження російських активів.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Трамп змовився з росіянами. Він похвалив американського лідера та проговорився, що той підтримує російські вимоги до України.