24 Канал Новости Украины Война с Россией может завершиться в первой половине 2026 года: Зеленский сделал заявление
7 января, 20:22
Война с Россией может завершиться в первой половине 2026 года: Зеленский сделал заявление

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Зеленский предположил возможность завершения войны с Россией в первой половине 2026 года благодаря международному сотрудничеству.
  • Президент подчеркнул важность санкций против России и поддержки Украины, отметив, что новый пакет мер готовится.

Зеленский допустил возможность завершения войны с Россией в первой половине 2026 года. Благодаря взаимодействию с Европой, США и участниками "коалиции желающих" переговорный процесс вышел на новый уровень.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, передает 24 Канал.

Когда может завершиться война в Украине?

Президент Украины заявил, что переговоры по завершению войны в Украине вышли на новый этап. По его словам, этого удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, США и странами, которые входят в "коалицию желающих".

Зеленский также отметил, что война может завершиться уже во время председательства Кипра в Европейском Союзе, которое продлится до 30 июня 2026 года.

Кроме того, глава государства отметил необходимость применения санкций против России и поддержке Украины.

Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, что теряет Россия, она теряет как агрессор,
– добавил Зеленский.

О чем Зеленский общался с президентом Кипра?

  • 7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр. кроме ряда официальных встреч, президент принял участие в церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

  • По словам Зеленского, стороны обсудили усиление санкций против России, укрепление ПВО, производство и поставки дронов.

  • Отдельно речь шла также об участии Кипра в программах помощи Украине PURL и SAFE. Президент заявил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество с партнером.