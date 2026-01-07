Війна із Росією може завершитись у першій половині 2026 року: Зеленський зробив заяву

Зеленський допустив можливість завершення війни із Росією у першій половині 2026 року. Завдяки взаємодії з Європою, США та учасниками "коаліції охочих" переговорний процес вийшов на новий рівень.

Про це глава держави повідомив під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС, передає 24 Канал.

Коли може завершитись війна в Україні?

Президент України заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні вийшли на новий етап. За його словами, цього вдалось досягнути завдяки тісній співпраці із європейськими партнерами, США та країнами, які входять до "коаліції охочих".

Зеленський також зазначив, що війна може завершитись вже під час головування Кіпру в Європейському Союзі, яке триватиме до 30 червня 2026 року.

Крім того, очільник держави наголосив на необхідності застосування санкцій проти Росії та підтримці України.

Новий пакет готується, багато кроків вживається, щоб завдати ударів тіньовому флотові Росії, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор,

– додав Зеленський.

Про що Зеленський спілкувався з президентом Кіпру?