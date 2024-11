Сверхважные для Украины: кто займет ключевые посты в администрации Трампа и кого следует бояться

.

20 января 2025 года избранный президент США Дональд Трамп вступит в желанную должность, но уже сейчас он проводит политические консультации и не только составляет "списки мести", принимает поздравления от мировых лидеров и проводит "замечательные телефонные разговоры", но и принимает кадровые решения и согласовывает стратегии на последующие 4 года.

Стоит понимать, что Дональд Трамп – не сам по себе. Так, сейчас сложились уникальные условия, когда "народ и партия едины" и ему фактически подчинена вся вертикаль власти в США, включая обе палаты Конгресса и Верховный Суд. Однако, он не сможет, как бы ни желал, заниматься всем сам, а значит – должен делегировать полномочия.

И здесь на первые роли выходит кадровый вопрос. От того, кого он назначит на сверхважные должности главы Госдепа, советника по безопасности, директора ЦРУ и другие места, будет зависеть очень много, в частности, и характер дальнейшей войны в Украине.

Учитывая это, к кадровому выбору Трампа приковано внимание всего мира. 24 Канал анализирует потенциальные кадровые решения избранного президента США и рассказывает, кто может занять сверхважные для будущего Украины должности.

Кто войдет в команду Трампа

СМИ уже имеют списки потенциальных претендентов и пытаются угадать, кого выберет Трамп. Пока он объявил только о первом назначении.

Главой администрации президента США станет Сьюзи Уайлс, давняя советница и одна из основных менеджеров избирательной кампании Трампа. В хвалебной речи, в которой Трамп объявил себя победителем выборов, политик назвал госпожу Уайлз "своей ледяной девой", чтобы это не означало.



Президент Дональд Трамп и Сьюзи Уайлс в Вест-Палм-Бич, штат Флорида / фото Getty Images

Зато с другими должностями Трамп не спешит, но благодаря инсайдам американских СМИ мы хотя бы знаем, из кого он выбирает.

Советником по национальной безопасности (вместо Джейка Салливана) могут стать:

Ричард Греннелл (бывший посол США в Германии и советник Трампа по вопросам внешней политики, спецпосланник Трампа на Балканах и исполняющий обязанности директора национальной разведки. Он присутствовал на встрече с Зеленским в сентябре 2024 года);

(бывший посол США в Германии и советник Трампа по вопросам внешней политики, спецпосланник Трампа на Балканах и исполняющий обязанности директора национальной разведки. Он присутствовал на встрече с Зеленским в сентябре 2024 года); Элбридж Колби (заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития вооруженных сил в администрации Трампа в 2017 – 2018 годах);

Кит Келлог (советник Трампа, один из авторов так называемого "мирного плана Трампа", подробно о нем и его идеях читайте в отдельном материале).

На то, чтобы возглавить Госдеп и стать первым лицом американской дипломатии вместо Энтони Блинкена претендуют:

Марко Рубио (сенатор из Флориды, сейчас это фаворит Трампа и был среди тех, кто вышел вместе с ним на сцену после того, как стало понятно, кто победил на выборах);

(сенатор из Флориды, сейчас это фаворит Трампа и был среди тех, кто вышел вместе с ним на сцену после того, как стало понятно, кто победил на выборах); Билл Хагерти (сенатор из Теннесси и бывший посол США в Японии);

(сенатор из Теннесси и бывший посол США в Японии); Роберт О'Брайен (бывший советник по нацбезопасности в администрации Трампа);

(бывший советник по нацбезопасности в администрации Трампа); Майк Уолтц (конгрессмен из Флориды и бывший "зеленый берет").

На позицию министра обороны и главного в Пентагоне вместо (Ллойда Остина) претендуют:

Том Коттон (сенатор из Арканзаса);

(сенатор из Арканзаса); уже упомянутый Майк Уолтц ;

; Майк Помпео (бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США в администрации Трампа).

На должность директора ЦРУ вместо Уильяма Бернса Трамп рассматривает:

все того же Майк Уолтца ;

; Джона Рэтклиффа (директора Национальной разведки во времена первой каденции Трампа);

(директора Национальной разведки во времена первой каденции Трампа); Тома Коттона (сенатора от Арканзаса и ветерана армии США);

(сенатора от Арканзаса и ветерана армии США); Брайана Хука (спецпосланника Трампа в Иране и временного главу переходной команды Государственного департамента в новой администрации).

Это наиболее вероятные кандидаты, но на то Трамп и непредсказуем, чтобы назначить "кота в мешке". Поэтому никто не удивится, что должность займет его сын Донни-младший или зять Джаред Кушнер (Трамп мудро прятал его и дочь Иванку во время кампании, однако, они никуда не делись и напомнили о себе в ночь выборов, когда вместе появились на сцене).

Назначение государственного секретаря или советника по вопросам национальной безопасности не требуют согласования с Сенатом, поэтому чисто теоретически Трамп может назначить на эту должность вообще любого, даже сына Донни, который вроде бы и не хочет больше быть политиком.

Также не исключено, что в дипломатические дела попытаются сунуть нос кто-то из Techbros Трампа – группы титанов "Силиконовой долины" во главе с Илоном Маском и Питером Тилем. Однако, очевидно официальных должностей они не будут иметь, однако, точно будут пытаться действовать как "серые кардиналы".

Но есть и хорошие новости: похоже, нам очень повезло, что Роберт Кеннеди-младший, который является противником помощи Украине и латентным фанатом Путина (что зафиксировал в совместной с Трампом-младшим статье в издании The Hill), внешней политикой заниматься пока не будет, потому что планирует взять на себя вопросы здравоохранения (в таких случаях говорят "Боже, храни Америку").

За кого болеть и кого бояться украинцам

Бесспорно, наиболее вменяемым из всех кандидатов является Майк Помпео. Он имеет большой опыт и занимал должность государственного секретаря во времена первой каденции Трампа. Также он был директором ЦРУ, а это позиция иногда даже важнее пост главы Госдепа, ведь глава ЦРУ это также дипломат, но теневой, однако, очень влиятельный.

В пользу Помпео в глазах Трампа может говорить тот факт, что он не "предал шефа" и продолжил его защищать после 2021 года, когда казалось, что политическая звезда Трампа угасла.



Майк Помпео / фото NYT

Кандидатура Майка Помпео едва ли не лучше всего подходит на роль "старшего в комнате", что уравновесит напыщенный нрав Трампа, компенсирует недостаток осведомленности и заземлит его своей адекватностью. Для Помпео это амплуа органическое и хорошо известное.

Именно усилиями Помпео были достигнуты крупнейшие дипломатические успехи, в частности, так называемые "Соглашения Авраама" – попытка мирного урегулирования на Ближнем Востоке, которая почти удалась и из-за которой евреи всего мира буквально обожают Трампа (если вы искали ответ на этот вопрос, то вот он).

Помпео является классическим "ястребом" и сторонником того, что называет президент Зеленский "мира через силу". Также Помпео благосклонен к Украине. И не только из-за позиции независимого неисполнительного директора компании "Киевстар", которую получил год назад (это сложный вопрос с обязательным конфликтом интересов, рассмотрим его подробно, если Помпео таки назначат).

В дни политического кризиса в США, в результате которого была заблокирована поддержка Украины, Помпео выступал за решение проблемы и даже написал открытое письмо в Конгресс, в котором призвал прекратить балаган.

Опасность для американцев очевидна и она присутствует. Российский диктатор Владимир Путин объявил своей целью создание новой российской империи и работал над этим в течение десятилетий. Противникам поддержки Украины слишком долго позволяли искажать природу этой помощи... Никто не просит американцев воевать или умирать за Украину. Никто не просит американских налогоплательщиков просто передать Украине десятки миллиардов долларов. Наоборот, подавляющее большинство денег, потраченных на помощь Украине, помогают восстановить американскую оборонную промышленность... Мы поддерживаем помощь Украине, потому что это лучший способ помочь американцам; лучший способ уменьшить риск того, что будущим поколениям придется брать в руки оружие в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии. Уинстон Черчилль предупреждал, что пока свободные нации спят, диктаторы планируют. Ни одна нация не выиграет, игнорируя амбиции своих врагов,

– Майк Помпео призывает однопартийцев в Конгрессе стать на правильную сторону истории в апреле 2024 года.

Также неплохим для Украины вариантом является Роберт О'Брайен, занимавший после отставки Джон Болтона пост советника Трампа по национальной безопасности во второй половине каденции 45-го президента США.

Он, как и Помпео, выступал за разблокирование помощи Украине и был среди тех, кто жестко критиковал Администрацию Байдена за вялость и нерешительность в помощи Украине.

О'Брайен хорошо знает украинскую специфику – еще в 2014-м он был наблюдателем на выборах в Украине, также некоторое время он сотрудничал с украинским подразделением Международного Республиканского Института (МРИ) – фонда, занимающегося продвижением надлежащего управления, укрепления государственных и общественных институтов и объединения усилий в стране на этапе переходной демократии.



Роберт О'Брайен и Дональд Трамп / фото Evan Vucci / AP

Как Майк Помпео, так и Роберт О'Брайен хорошо понимают важность Украины и вообще Европы в выстраивании удачной дипломатической стратегии США. Впрочем, есть опасения, что в Вашингтоне сейчас это направление считают не актуальным и отдают предпочтение стратегиям противостояния Китаю, как главной угрозе США.

Сторонниками этой концепции, что вообще-то зафиксирована в стратегии нацбезопасности США от 2021 года как главный вызов, являются Ричард Гренелл и Элбридж Колби. Они не против помощи Украине, однако, не считают это главной задачей американской внешней политики.

Я точно не знаю, какой у него (Трампа – 24 Канал) план, но Двайт Эйзенхауэр в 1952 году имел подобный подход к прекращению Корейской войны, и президент Ричард Никсон в 1968 году во Вьетнаме и Рональд Рейган во время кризиса с заложниками в Иране в 1980 году. Поэтому я не знаю , что именно он планирует, но я безусловно поддерживаю желание закончить войну в Украине... Я не знаю, какие у него критерии, но я считаю, что это очень маловероятно, что Украина вернет всю свою территорию в своих границах 1991 года. По моему мнению, мы должны иметь реалистичную основу для переговоров окончания войны,

– Элбридж Колби в интервью польскому изданию Onet размышляет над идеей Трампа о мире в Украине за 24 часа.

Что же до Гренелла (а это, по мнению СМИ, главный кандидат на пост государственного секретаря или советника по вопросам национальной безопасности), то он запомнился нам идеей об "автономных зонах Украины". Летом 2024 года в Киеве над ним посмеялись, но теперь, похоже, придется отнестись более серьезно и сделать немало, чтобы его от этого отговорить.

Америка и мир спасены. Мы победили левых, которые проснулись. Скоро наступит мир,

– Ричард Гренелл приветствует избрание Трампа 6 ноября 2024 года в соцсети Х.



Ричард Гренелл и Дональд Трамп / фото Белого дома

Возможно, это даже удастся сделать банальным изучением ситуации. Потому что "украинский вопрос" для Гренелла не главный. На первом месте для Колби и Гренелла безусловно – Китай и его сдерживание, а Украину они бы предпочли "повесить на Европу". И это желание перекликается как с многочисленными вариантами "мирных планов Трампа", так и с заявлениями трампового второго номера Джей Ди Венса, который безусловно знает о кейсе другого вице-президента-республиканца Дика Чейни, который был очень активным актором во внешней политике США при каденции Джорджа Буша-младшего.

Правда, скандальные заявления Трампа о том, что Тайвань должен позаботиться о себе сам, несколько выбиваются из общей картины. Впрочем, есть большая вероятность, что Трамп об этих заявлениях уже забыл, зато стоит осознавать, что разница между Трампом формата предвыборной кампании и Трампом-президентом может быть колоссальной.

К тому же, Помпео и О'Брайен не являются замкнутыми в европейском или ближневосточном пузыре, а имеют собственные и довольно оригинальные идеи и по Китаю.

Например, Помпео является сторонником признания США независимости Тайваня, которая бы неизбежно вызвала эскалацию с китайскими коммунистами. Напомним, что сейчас позиция США по Тайваню максимально пестрая – Вашингтон не признает Тайвань независимым, но также не признает остров частью КНР, однако признает право Пекина так считать.

Впрочем, скорее всего, Помпео получит работу в Пентагоне и станет не разработчиком стратегий дипломатии, а их исполнителем. По крайней мере, в этом пока переонани американские СМИ.

Интересным вариантом является назначение главой Госдепа Марко Рубио. Тот 5 ноября не без проблем избрался на сенатора от Флориды, но уже вскоре может изменить субтропики на умеренный вашингтонский пояс. По крайней мере, так утверждают The Hill и Politico.



Трамп и Рубио / фото Evan Vucci / AP

Рубио еще в 2014 году доказал, что может быть "ястребом". Это он среди первых предлагал отключить Россию от системы платежей SWIFT за незаконную аннексию Крыма.

Тогда Администрация Обамы не послушала политика, потому что занималась тем, что впоследствии Джо Байден (если верить Бобу Вудворду и его книге) определит как They f**** up in 2014, то есть недооценку Обамой кровожадности Путина.

Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл... Не нужно быть фанатом Путина, чтобы желать окончания войны,

– сенатор Рубио о необходимости мирных переговоров.

Также Рубио призвал наложить на Путина персональные санкции уже в 2022-м и был инициатором расширения санкционный списков против россиян, за что украинцы не устают его благодарить. Однако, для Рубио "украинский вопрос" также не является главным, он куда больше России ненавидит фундаменталистский Иран и коммунистическую Кубу, что вообще-то неудивительно для потомка кубинских мигрантов.

Наконец худшим для Украины вариантом является Билл Хагерти. Это сторонник стратегии изоляции США и соответственно лоббист отказа от помощи Украине, голосовал против нее в Конгрессе. Однако, даже он понимает опасность Путина (в феврале 2022 года он осудил российское вторжение), просто его стратегия заключается в том, чтобы ничего не делать.

Джо Байден финансирует обе стороны войны в Украине. Байден дал Украине 175 миллиардов долларов на борьбу с Россией. Но из-за того, что Байден ограничил американский СПГ, Европа импортирует больше природного газа из России, чем США, что финансирует войну России против Украины,

– Билл Хагерти в Х ищет выгоды для Америки.

***

Конечно, учитывая опыт предыдущей каденции Трампа, есть соблазн не запоминать упомянутых персонажей, потому что те, как и условные руководители ХАМАС и "Хезболлы", очевидно долго не должностях не задержатся.

Действительно, есть большая вероятность, что уже вскоре новые назначенцы со скандалом будут уволены, то ли по собственной воле, то ли из-за гнева президента.

Качество принимаемых решений в ситуации такой неизбежной "кадровой спешки", будет соответствующим. Однако, мир просто не имеет другого выхода, чем работать с тем, что есть. Ведь несмотря на победу Трампа США остаются единственной мировой сверхдержавой с мощной армией и крупнейшей в мире экономикой.

Так что, кого бы ни выбрал Трамп себе в команду, им придется становиться "старшими в комнате", чтобы уравновешивать непредсказуемого шефа и направлять его неисчерпаемую энергию в нужное русло.