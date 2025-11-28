В СНБО предупредили, что враг готовится к комбинированному удару по Украине: какая авиацию будет привлечена
- Российская армия готовится к комбинированному удару по Украине, перемещая самолеты и снаряжая их ракетами.
- Самолеты, такие как Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К, перемещаются для подготовки к атаке с крылатыми ракетами.
Российская армия ведет подготовку к очередному комбинированному удару по Украине. Для этого оккупанты перемещают самолеты и снаряжают их ракетами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Что известно о подготовке врага к массированной атаке по Украине?
О подготовке врага к очередной комбинированной атаке по Украине Андрей Коваленко рассказал в контексте ударов по Саратову и Энгельсу в России ночью 28 ноября. Лейтенант заявил, что именно на Энгельсе базируются самолеты, которые наносят удары по Украине.
Враг же в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране,
– отметил руководитель ЦПИ.
Также о подготовке врага к комбинированному обстрелу пишут и мониторинговые сообщества. В частности, сообщалось, что 4, вероятно снаряженные крылатыми ракетами Х-22, борта Ту-22М3 с авиабазы "Энгельс-2" осуществляют перелет на другой аэропорт.
Кроме того, мониторы писали о минимум 4 самолетах Ту-95МС, которые передислоцируют в европейскую часть России, чтобы снарядить крылатыми ракетами, 3 Ту-160 с ракетами Х-101, а также не менее 4 МиГ-31К.
Когда оккупанты в последний раз массированно били по Украине?
Российская армия 26 ноября нанесла по Украине массированный удар, выпустив: 464 ударных БпЛА, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 7 крылатых ракет "Искандер-К", 8 крылатых ракет "Калибр" и 3 баллистические ракеты "Искандер-М". Тогда в результате атаки больше всего пострадали Киев и область.
Массированная атака на Киев привела к гибели 7 человек. Также 21 человек пострадал в столице от ударов оккупантов. Работники ГСЧС спасли 18 человек, из них 3 детей.
Кроме того, в Одессе той же ночью в результате российской атаки дронами пострадали 6 человек, среди которых двое детей. Также было повреждено гражданскую, энергетическую и портовую инфраструктуру.