В СНБО предупредили, что враг готовится к комбинированному удару по Украине: какая авиацию будет привлечена

Российская армия ведет подготовку к очередному комбинированному удару по Украине. Для этого оккупанты перемещают самолеты и снаряжают их ракетами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Что известно о подготовке врага к массированной атаке по Украине?

О подготовке врага к очередной комбинированной атаке по Украине Андрей Коваленко рассказал в контексте ударов по Саратову и Энгельсу в России ночью 28 ноября. Лейтенант заявил, что именно на Энгельсе базируются самолеты, которые наносят удары по Украине.

Враг же в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране,

– отметил руководитель ЦПИ.

Также о подготовке врага к комбинированному обстрелу пишут и мониторинговые сообщества. В частности, сообщалось, что 4, вероятно снаряженные крылатыми ракетами Х-22, борта Ту-22М3 с авиабазы "Энгельс-2" осуществляют перелет на другой аэропорт.

Кроме того, мониторы писали о минимум 4 самолетах Ту-95МС, которые передислоцируют в европейскую часть России, чтобы снарядить крылатыми ракетами, 3 Ту-160 с ракетами Х-101, а также не менее 4 МиГ-31К.

Когда оккупанты в последний раз массированно били по Украине?