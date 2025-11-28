У РНБО попередили, що ворог готується до комбінованого удару по Україні: яку авіацію залучатиме

Російська армія веде підготовку до чергового комбінованого удару по Україні. Для цього окупанти переміщують літаки та споряджають їх ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Що відомо про підготовку ворога до масованої атаки по Україні?

Про підготовку ворога до чергової комбінованої атаки по Україні Андрій Коваленко розповів у контексті ударів по Саратову та Енгельсу в Росії вночі 28 листопада. Лейтенант заявив, що саме на Енгельсі базуються літаки, які завдають удари по Україні.

Ворог же останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по нашій країні,

– зазначив керівник ЦПД.

Також про підготовку ворога до комбінованого обстрілу пишуть і моніторингові спільноти. Зокрема, повідомлялося, що 4, ймовірно споряджені крилатими ракетами Х-22, борти Ту-22М3 з авіабази "Енгельс-2" здійснюють переліт на інший аеропорт.

Окрім того, монітори писали про мінімум 4 літаки Ту-95МС, які передислокують до європейської частини Росії, щоб спорядити крилатими ракетами, 3 Ту-160 з ракетами Х-101, а також не менше ніж 4 МіГ-31К.

Коли окупанти востаннє масовано били по Україні?