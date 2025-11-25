Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, какие цели прежде всего поражает враг. Во время массированного обстрела Украины 25 ноября враг применил 22 ракеты, в частности аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал", баллистику и крылатые ракеты морского и наземного базирования, и более 460 дронов.

Почему россияне бьют по гражданским объектам?

Федоренко отметил, что россияне выбирают три цели:

объекты критической инфраструктуры, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности, прежде всего гражданского населения Украины;

энергетические объекты, потому что враг стремится погрузить нашу страну во тьму;

жилые дома, больницы, детские сады.

Ответ на вопрос, почему россияне бьют по жилым домам заключается в том, что для них принципиально важно разделение украинского общества. Противник очень четко понимает предыдущие страницы нашей истории и слабости украинского народа. Поэтому прежде всего он пытается поселить раздор,

– объяснил командир полка.

Россияне, по его мнению, этими атаками пробуют повлиять на украинский народ. А именно заставить украинцев выезжать за границу; согласиться на мир на любых условиях; ослабить украинский народ, что, уверен враг, приведет к ослаблению передней линии боестолкновения, ведь войну выигрывает всегда народ, а войско выигрывает только битву.

"Несмотря на тактические успехи, целом Россия, имея большое количество потерь сил и средств, пробуксовывает. Поэтому противнику сейчас нужно соответствующее комплектование из Китая. Также он разворачивает дополнительное производство для того, чтобы увеличить количество изготовленных бортов ударного типа действия – не менее 600 в день", – сказал он.

Почему враг не может осуществлять массированные атаки каждую ночь?

В то же время россияне не могут каждую ночь проводить такие массированные атаки. Определенное количество времени им нужно для того, чтобы пересобраться. Они, по его мнению, ограничены, в частности, подготовленным кадровым потенциалом, личным составом, который был бы способен анализировать и планировать миссию, количеством оборудования, а также численностью позиции для одновременного пуска, например, "Шахедов".

К слову. Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что во время одной из последних массированных атак оккупанты запустили 32 ракеты – 25 баллистических ракет "Искандер" и 7 ракет "Кинжал". Он обратил внимание, что с начала войны не было таких массовых запусков.

"Поэтому совершенно очевидно, что, к сожалению, террор украинских городов, поселков будет продолжаться. Враг будет наращивать количество войск, которые будут отвечать за нанесение ударов по территории Украины", – отметил Юрий Федоренко.

Также надо осознавать, что, как отметил командир полка, партнеры ни сейчас, ни, вероятно, в будущем не будут с территории Польши поднимать боевую авиацию, чтобы закрыть небо в части Украины. Поэтому должны закрывать наше воздушное пространство тем, что сейчас имеем.

Какие последствия атаки по Украине 25 ноября?