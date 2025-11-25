Однако сейчас украинские операторы зенитного комплекса умеют отличать фальшивые цели. Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что фальшивки очень быстро теряют скорость, потому что они легкие.

Какова цель фальш-целей?

Валерий Романенко отметил, что ракета могла отстрелять фальшивые цели для того, чтобы отвлечь внимание нашей противовоздушной обороны, или сосредоточить внимание, если летит не одна, а четыре цели. Это действительно снижает внимание зенитчиков и заставляет пытаться сбить все четыре цели. Однако украинские силы знают, как различать фальш-цели.

Также есть вариант, что захватчики ставили на баллистические ракеты генераторы радиопомех, которые "забивали", засвечивали сектора на радиолокаторах. Это нужно для того, чтобы нельзя было на фоне помех различить реальную цель.

Еще вариант маневрирования на терминальном отрезке, когда ракета падает. Но тут ничего нового. Это заложено еще при проектировании ракеты, такие маневры на терминальном отрезке,

– подчеркнул авиаэксперт.

Чем опасна модернизация ракет?

По мнению авиационного эксперта, модернизация ракеты "Кинжал" не нужна. Однако любые новые тактические приемы или технические усовершенствования создают проблемы для противовоздушной обороны.

Но если это тактические приемы, то они проходят один-два раза. После этого меняется тактика, позиции зенитных подразделений, наряд сил. В этом случае дальше эти тактические приемы уже не проходят, потому что ПВО с ними знакомо и знает методы противодействия,

– отметил Романенко.

Если это технические приемы, то это может длиться немного дольше. Однако все равно сразу находятся возможности как-то противодействовать или сделать моментальную заявку разработчикам, чтобы они подсказали, как можно противодействовать этим или иным приемам.

