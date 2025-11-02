Комбинированный удар: ночью Силы беспилотных систем и ССО поразили 5 российских подстанций

Украинские военные нанесли комбинированный удар по российской энергетической инфраструктуре в ночь на воскресенье, 2 ноября. Вследствие этого есть неприятные последствия для противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди в Facebook.

Какие последствия атаки дронов на Россию?

В результате ночной атаки, согласно обнародованной информации, удалось поразить пять подстанций в районе города Грязи, расположенного в Липецкой области России, общей мощностью 5066 мегавольт-ампер.

Отмечается, что операцию осуществили "Птицы" 1-го отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Одна из подстанций, вероятно напряжением 500 киловольт, была поражена совместно с бойцами Сил специальных операций.

Черви, помним: "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/зима". Блэкаут – то не страшно,

– написал "Мадьяр".

Также Роберт Бровди констатировал, что другие украинские "силы глубинного поражения" успешно отработали "по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам", и отметил дефицит топлива в России.

Что известно о ночных ударах по объектам россиян?