Комбинированный удар: ночью Силы беспилотных систем и ССО поразили 5 российских подстанций
- Украинские военные поразили 5 российских подстанций в Липецкой области общей мощностью 5066 мегавольт-ампер.
- Операцию осуществили "Птицы" 1-го отдельного Центра Сил Беспилотных Систем вместе с Силами специальных операций.
Украинские военные нанесли комбинированный удар по российской энергетической инфраструктуре в ночь на воскресенье, 2 ноября. Вследствие этого есть неприятные последствия для противника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди в Facebook.
Какие последствия атаки дронов на Россию?
В результате ночной атаки, согласно обнародованной информации, удалось поразить пять подстанций в районе города Грязи, расположенного в Липецкой области России, общей мощностью 5066 мегавольт-ампер.
Отмечается, что операцию осуществили "Птицы" 1-го отдельного Центра Сил Беспилотных Систем. Одна из подстанций, вероятно напряжением 500 киловольт, была поражена совместно с бойцами Сил специальных операций.
Черви, помним: "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/зима". Блэкаут – то не страшно,
– написал "Мадьяр".
Также Роберт Бровди констатировал, что другие украинские "силы глубинного поражения" успешно отработали "по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам", и отметил дефицит топлива в России.
Что известно о ночных ударах по объектам россиян?
- Ночью Россия подверглась массированной атаке на военные и стратегические объекты. Дроны ударили по ряду регионов. По данным Минобороны врага, противовоздушная оборона якобы уничтожила или обезвредила 164 беспилотника.
- В частности, дронами удалось поразить танкер в Туапсе. Также удалось вывести из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, которые, как известно, осуществляют загрузку и разгрузку танкеров.
- Также под атакой был Алчевск в оккупированной Луганской области. БпЛА массированно атаковали город, попав в местную подстанцию. Сразу же после взрывов местные жители сообщили о попадании в энергообъект.