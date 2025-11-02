Комбінований удар: вночі Сили безпілотних систем та ССО уразили 5 російських підстанцій
Українські військові завдали комбінованого удару по російській енергетичній інфраструктурі у ніч на неділю, 2 листопада. Внаслідок цього є неприємні наслідки для противника.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
Які наслідки атаки дронів на Росію?
Внаслідок нічної атаки, згідно з оприлюдненою інформацією, вдалося уразити п'ять підстанцій у районі міста Грязі, розташованого у Липецькій області Росії, загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер.
Зазначається, що операцію здійснили "Птахи" 1-го окремого Центру Сил Безпілотних Систем. Одна з підстанцій, ймовірно напругою 500 кіловольтів, була уражена спільно з бійцями Сил спеціальних операцій.
Хробаки, памʼятаємо: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". Блекаут – то не страшно,
– написав "Мадяр".
Також Роберт Бровді констатував, що інші українські "сили глибинного ураження" успішно відпрацювали "по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах", і наголосив на дефіциті палива у Росії.
Що відомо про нічні удари по об'єктах росіян?
- Уночі Росія зазнала масованої атаки на військові та стратегічні об'єкти. Дрони вдарили по низці регіонів. За даними Міноборони ворога, протиповітряна оборона нібито знищила або знешкодила 164 безпілотники.
- Зокрема, дронами вдалося уразити танкер у Туапсе. Також вдалося вивести з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які, як відомо, здійснюють завантаження та розвантаження танкерів.