В Луцке произошел конфликт между гражданскими и представителями ТЦК и полиции. Задержанному мужчине понадобилась помощь врачей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.

Что известно о конфликте с ТЦК в Луцке?

Во вторник, 9 сентября, утром появилось видео в социальных сетях, где куча людей окружили автомобиль служащих ТЦК и СП. Жители улицы Набережной, где произошло событие, рассказали, что люди в военной форме якобы посадили молодого парня в бус.

Из-за того, что мужчину начали тянуть силой, к авто подошли жители, в основном женщины. В результате конфликта в машине ТЦК побили окна, люди закрыли ворота и не давали военнослужащим уехать. На место вызвали патрульных полицейских и скорую помощь.

В Луцке произошел конфликт гражданских и представителей ТЦК и полиции: смотрите видео

Как произошедшее прокомментировали в полиции и ТЦК?

Пресс-служба полиции отметила, что мужчину остановила группа оповещения. По требованию копов и представителей ТЦК показать военно-учетные документы он их не предоставил. После начала разговора мужчина убежал на закрытую территорию. Позже на месте задержания собралась толпа людей. Жители повредили служебное авто группы оповещения, закрыли ворота и заблокировали выезд.

У Волынском ТЦК так же рассказали, что мужчина отказывался выполнять требования и пытался скрыться. Гражданские люди, которые его защищали якобы выкрутили и украли ниппели из колес и выбили стекло. Мужчине взамен вызвали "скорую", медики оказали ему помощь.

