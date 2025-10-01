Укр Рус
Новости Украины Конотоп под атакой вражеских БпЛА: в городе раздаются взрывы
1 октября, 18:18
Конотоп под атакой вражеских БпЛА: в городе раздаются взрывы

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Вражеские беспилотники атаковали Конотоп, в городе прогремела серия взрывов.
  • На город летело несколько групп вражеских дронов.

Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. Вечером 1 октября в Конотопе слышали взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Что известно об атаке на Конотоп? 

В среду, 1 октября, на Конотоп, что на Сумщине, летели десятки враждебных БПЛА. 

Несколько групп враждебных БПЛА на востоке Черниговщины и на границе с Сумщиной курсом на юг,
– написали в Воздушных силах ВСУ. 

Затем ПС сообщили, что вражеские БПЛА в Сумской области направляются на Конотоп. 

В 18:17 в городе слышали взрывы. Еще один – прозвучал около 18:21 и 18:24. Впоследствии мэр Конотопа сообщил о трех беспилотниках над городом. 

После этого сообщения в Конотопе местные жители услышали еще два взрыва в 18:27. Однако над городом фиксируется еще по меньшей мере два БПЛА врага, сообщил Семенихин.

Мониторинговые каналы пишут, что на город могут направляться еще примерно 10 дронов. Через несколько минут, снова взрыв в городе. 

Еще ряд взрывов раздался около 18:47.

Атака на город продолжается. Мэр Семенихин сообщил, что местные могли слышно несколько взрывов после 18:53.

Следует оставаться в укрытиях до отбоя тревоги в вашем регионе. Мэр добавил, что после того, как угроза ударов пройдет, штаб по ликвидации последствий будет развернут в городе. 

Россия систематически атакует Сумы и область

Россия систематически атакует Сумы и область

  • 1 октября в течение дня в Сумах раздавались взрывы. На город летели группы вражеских беспилотников. После очередных взрывов город и область были частично обесточены. 

  • В Сумах 30 сентября российский дрон попал в жилой дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.